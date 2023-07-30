Севилья официально подтвердила продажу 28-летнего центрбека в Аль-Джазиру. Инсайдеры добавляют, что сумма трансфера составила 4 млн евро.

Севилья получила безумное предложение по своему форварду

3 года назад Севилья заплатила Герте за Рекика вдвое меньше. Защитник отыграл за андалусийцев 70 матчей, отличился одним голом и 3 ассистами. Нидерландец получил 27 минут в экстратайме финала ЛЕ, завершившемся победой Севильи над Ромой в серии пенальти. Впрочем, из-за постоянных травм Рекик не мог похвастаться статусом ключевого игрока "нервионцев".

Напомним, 2 месяца назад Аль-Джазиру возглавил звездный земляк Карима – Франк де Бур. Прошлый сезон команда завершила на пятой строчке чемпионата ОАЭ.

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