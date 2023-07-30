Севілья офіційно підтвердила продаж 28-річного центрбека в Аль-Джазіру. Інсайдери додають, що сума трансферу склала 4 млн євро.

Севілья отримала шалену пропозицію щодо свого форварда

3 роки тому Севілья заплатила Герті за Рекіка удвічі менше. Захисник відіграв за андалусійців 70 матчів, відзначився одним голом і 3 асистами. Нідерландець отримав 27 хвилин у екстратаймі фіналу ЛЄ, який завершився перемогою Севільї над Ромою у серії пенальті. Втім, через постійні травми Рекік не міг похизуватися статусом ключового гравця "нервіонців".

Нагадаємо, 2 місяці тому Аль-Джазіру очолив зірковий земляк Каріма – Франк де Бур. Минулий сезон команда завершила на п'ятій сходинці чемпіонату ОАЕ.

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