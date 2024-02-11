Турецкий клуб объявил о подписании правого защитника Юсефа Атала. По неофициальным данным, контракт рассчитан до конца сезона.

Лидер Ниццы призывал уничтожать евреев – клуб официально наказал игрока, которого требуют выгнать из команды

Атал вылетел из заявки Ниццы после инцидента в октябре прошлого года. Алжирец в соцсетях распространил публикацию с призывами устроить евреям "черный день". 27-летнего защитника дисквалифицировали на 7 матчей, но потом скандал дошел до суда. Он наказал Атала значительно строже – 45 тысяч евро штрафа, 8 месяцев заключения условно.

Карьера алжирца во Франции фактически уничтожена, но Адана Демирспор всегда радушно открывает двери таким персонажам. За этот клуб играл российский нападающий Артем Дзюба, который открыто симпатизирует Путину и любит снимать свою "ручную работу" на камеру. Марио Балотелли вообще уже легенда "голубых молний". На этом фоне Ярослав Ракицкий выглядит "ангелом", да и провел он за Адана Демирспор всего полгода.

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