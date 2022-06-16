"Сине-желтые" начали подготовку к матчам квалификации ЧМ-2023 против Шотландии и Венгрии. Эти поединки должны были пройти 8 и 12 апреля соответственно, но из-за российской агрессии и военного положения в Украине матчи перенесли на 24 и 28 июня.

"Этот Mercedes ценнее любого McLaren": Зозуля с помощью экс-кипера Динамо приобрел автомобиль скорой для воинов

Обе игры состоятся в польском городе Жешув на стадионе Сталь, вмещающий 11 547 зрителей. Там же женская сборная Украины проведет и подготовительный сбор, который уже начался. Это первая встреча футболисток национальной команды после российского полномасштабного вторжения.

После 4-х сыгранных матчей украинки набрали 4 очка и занимают предпоследнее место группы. Отставание от второго места, дающее право на плей-офф, составляет 6 баллов. О первом месте речь уже не идет – Испания оторвалась на 14 пунктов, хоть и сыграла на два матча больше.

Напомним, до назначения главным тренером сборной Украины Луис Кортес возглавлял женскую команду Барселоны, выигравшую под его руководством ЛЧ 2020/21.

Россия напала на Украину: Ярмоленко стильно ответил всем россиянам, свадьба игрока сборной, трансфер Цыганкова (LIVE)