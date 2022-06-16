По словам экс-форварда сборной Украины, в приобретении автомобиля скорой помощи ему очень помог Алексей Шлякотин (вратарь, который много лет находился в системе Динамо, а сейчас живет в Гонконге – прим "Футбол 24").

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"Когда-то разбирался в скоростных автомобилях, теперь – в автомобилях скорой. Этот Mercedes ценнее любого McLaren, потому что он будет помогать нашим защитникам из 25 бригады", – написал Зозуля в Instagram, поблагодарив всех, кто приобщился к приобретению автомобиля.

Уже через три дня транспортное средство, которое нагрузили и другим необходимым снаряжением, будет на передовой и начнет помогать защищать жизнь украинских военных.

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