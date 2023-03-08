Левый защитник Диего Контенто принял решение об окончании игровой карьеры. Об этом он заявил на своей страничке в Instagram.

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"Я долго думал об этом и сегодня хочу объявить, что ухожу из футбола. Это было непростым решением для меня, но я чувствую, что пришло время открывать новые горизонты", – написал Контенто.

Диего является воспитанником Баварии. Но за пять лет в первой команде он провёл за мюнхенцев только 49 матчей. Тем не менее, в этот период своей карьеры он трижды становился победителем Бундеслиги, столько же раз побеждал в Кубке Германии, а также становился победителем Лиги чемпионов сезона 2012/13.

После ухода из Баварии Контенто выступал в составе Бордо, Фортуны (Дюссельдорф) и Зандхаузена.

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