Победитель Лиги чемпионов в составе Баварии завершил карьеру
Диего Контенто повесил бутсы на гвоздь в возрасте 32 лет.
Левый защитник Диего Контенто принял решение об окончании игровой карьеры. Об этом он заявил на своей страничке в Instagram.
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"Я долго думал об этом и сегодня хочу объявить, что ухожу из футбола. Это было непростым решением для меня, но я чувствую, что пришло время открывать новые горизонты", – написал Контенто.
Диего является воспитанником Баварии. Но за пять лет в первой команде он провёл за мюнхенцев только 49 матчей. Тем не менее, в этот период своей карьеры он трижды становился победителем Бундеслиги, столько же раз побеждал в Кубке Германии, а также становился победителем Лиги чемпионов сезона 2012/13.
После ухода из Баварии Контенто выступал в составе Бордо, Фортуны (Дюссельдорф) и Зандхаузена.
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