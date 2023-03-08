Лівий захисник Дієго Контенто ухвалив рішення про закінчення ігрової кар'єри. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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"Я довго думав про це і сьогодні хочу оголосити, що йду з футболу. Це було непростим рішенням для мене, але я відчуваю, що настав час відкривати нові горизонти", – написав Контенто.

Дієго є вихованцем Баварії. Але за п'ять років у першій команді він провів за мюнхенців тільки 49 матчів. Проте за цей період своєї кар'єри він тричі ставав переможцем Бундесліги, стільки ж разів перемагав у Кубку Німеччини, а також ставав переможцем Ліги чемпіонів сезону 2012/13.

Після відходу з Баварії Контенто виступав у складі Бордо, Фортуни (Дюссельдорф) і Зандхаузена.

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