В субботу 23-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 23-й тур

Аугсбург – Вердер – 2:1

Голы: Бельо, 5, Майер, 46 – Стаге, 16

Боруссия М – Фрайбург – 0:0

Удаление: Бенсебаини, 87 (Боруссия М, вторая желтая карточка)

Бохум – Шальке – 0:2

Голы: Риман, 45 (аг.), Бюльтер, 79

Майнц – Хоффенхайм – 1:0

Гол: Баррейро, 33

Унион Берлин – Кельн – 0:0

Штутгарт – Бавария – 1:2

Голы: Переа, 88 – Де Лигт, 39, Шупо-Мотинг, 62

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Аугсбург дома одолел Вердер. Хозяева забили по голу в начале каждого из таймов, пропустив лишь один мяч в ответ. Победа позволила баварцам оторваться от зоны вылета.

Фрайбург потерял очки во втором матче подряд. На этот раз команда Кристиана Штрайха не смогла справиться с менхенгладбахской Боруссией на выезде. Хозяева в конце матча остались в меньшинстве (из-за двух желтых карточек подряд Бенсебаини), однако дожать "жеребцов" гостям не удалось.

В битве аутсайдеров Шальке взял верх над Бохумом. Гельзенкирхенцы открыли счет благодаря автоголу, а в конце матча закрепили успех. Команды сравнялись по очкам – теперь сразу у четырех коллективов по 19 пунктов. Интрига в зоне вылета еще та!

Хоффенхайм проиграл уже в шестой раз подряд. Майнцу хватило единственного гола, чтобы увеличить безвыигрышную серию подопечных Пеллегрино Матараццо до тринадцати (!!!) матчей.

В еще одном поединке Унион расписал безголевую ничью с Кельном. Берлинцы потеряли сверхважные два очка и отпустили Баварию в отрыв.

В последнем матче дня Бавария на выезде одолела Штутгарт. Де Лигт открыл счет в конце первого тайма, а после перерыва Шупо-Мотинг сделал его более убедительным. За две минуты до завершения игры Переа сократил отставание, но на камбэк "швабам" не хватило ни сил, ни времени. Победа позволила мюнхенцам вернуться на первую строчку, опередив дортмундскую Боруссию – у команд одинаковое количество очков (по 49), однако "Ротен" опережают конкурентов по дополнительным показателям.

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