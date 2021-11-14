Наставница Наталья Зинченко больше не занимает должность главного тренера женской сборной Украины.

Украинская ассоциация футбола в своем официальном Telegram-канале проинформировала, что Наталья Зинченко покинула должность наставницы женской сборной Украины.

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Команда под ее руководством заняла второе место в группе и вышла на стадию плей-офф чемпионата Европы-2022, уступив в борьбе за выход на Евро-2022 сборной Северной Ирландии.

В общей сложности, украинки провели 28 матчей в период работы Зинченко во главе команды. Футболистки одержали 14 побед, 3 игры завершили вничью, а в 11-ти матчах потерпели поражение.

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