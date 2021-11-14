"Приятно сообщить, что известный испанский специалист Луис Кортес, лучший тренер женских команд по версии УЕФА и лучший тренер Испании, который в этом году с женской командой ФК Барселона победил в финале Лиги чемпионов УЕФА, одолев Челси со счетом 4:0, согласился на мое предложение возглавить национальную женскую сборную Украины.

Женская сборная Украины официально осталась без тренера

Соответствующее кадровое решение будет рассмотрено Исполкомом УАФ 17 ноября. И в случае поддержки моего предложения, наши футболистки сборной и клубные женские команды Украины получат возможность перенять лучший европейский опыт. Ведь Луис вместе с двумя помощниками из Испании готовы не только тренировать сборную, но и делиться своими знаниями по развитию женского футбола, которые они успешно реализовал в Каталонии.

Таким образом, 17 ноября Исполком УАФ рассмотрит сразу два важных кадровых вопроса: назначение куратором наших рефери Никола Риццолли и избрание Луиса Кортеса новым главным тренером национальной женской сборной", – написал Павелко на своей Facebook-странице.

Напомним, женская сборная Украины осталась без тренера – Наталья Зинченко сегодня официально покинула свой пост.

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