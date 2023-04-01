Победа "нарушителей" Вернидуба в видеообзоре матча Верес – Кривбасс – 1:2
1 апреля 19:40 - Читати українською
Верес уступил Кривбассу в матче 19 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Клим Приходько 51’
Денис Устименко 60’
51’ Клим Приходько
60’ Денис Устименко
Команды не смогли забить до перерыва, но уже на 51-й минуте Кривбасс вышел вперед усилиями Приходько. Затем у подопечных Вернидуба возникли проблемы с дисциплиной. Устименко за минуту наработал на две желтые, а Задерака сыграл рукой в штрафной. Близниченко реализовал пенальти.
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Верес вместо попыток вырвать все 3 очка в большинстве пропустил еще раз. Команда Вирта забыла на дальней штанге Понедельника, который принес Кривбассу победу – 2:1.
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