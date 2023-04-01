Команди не спромоглися забити до перерви, але вже на 51-й хвилині Кривбас вийшов уперед зусиллями Приходька. Потім у підопічних Вернидуба виникли проблеми з дисципліною. Устименко за хвилину напрацював на дві жовті, а Задерака зіграв рукою у карному майданчику. Блізніченко реалізував пенальті.

Кривбас на останніх хвилинах у меншості вирвав перемогу над Вересом – прокляття рівнян триває, Вернидуб знову начудив

Верес замість спроб вирвати всі 3 очки у більшості пропустив ще раз. Команда Вірта забула на дальній стійці Понєдєльніка, який приніс Кривбасу перемогу – 2:1.