Перемога "порушників" Вернидуба у відеоогляді матчу Верес – Кривбас – 1:2
1 квітня 19:40 - Читать на русском
Верес поступився Кривбасу в матчі 19 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Клім Приходько 51’
Денис Устименко 60’
51’ Клім Приходько
60’ Денис Устименко
Команди не спромоглися забити до перерви, але вже на 51-й хвилині Кривбас вийшов уперед зусиллями Приходька. Потім у підопічних Вернидуба виникли проблеми з дисципліною. Устименко за хвилину напрацював на дві жовті, а Задерака зіграв рукою у карному майданчику. Блізніченко реалізував пенальті.
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Верес замість спроб вирвати всі 3 очки у більшості пропустив ще раз. Команда Вірта забула на дальній стійці Понєдєльніка, який приніс Кривбасу перемогу – 2:1.
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