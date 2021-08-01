Перший тайм завершився без голів, але Десна здобула перевагу – Кащук вже на 35 хвилині отримав другу жовту та покинув поле. Втім, це не завадило азовцям бути більш активними до кінця першого тайму. По перерві близьким до забитого м'яча був Селін, але голкіпер дивом врятував від пропущеного гола.

Десна на останніх хвилинах вирвала скандальну перемогу над Маріуполем – вирішальний гол забили з офсайду

А рахунок у зустрічі відкрив Кулаков, точно пробивши після забігання та точної передачі Микитишина. Втім, вже за 6 хвилин Будківський вирівняв положення. А перемогу приніс Безбородько після подачі Завійського. Втім, епізод був суперечливим, оскільки Денис перебував у явному положенні поза грою.

Таким чином, Десна здобула другу поспіль перемогу, набрала 6 очок, та разом з Шахтарем залишається лідером чемпіонату.