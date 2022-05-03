"Кто больше всего впечатлил в нынешнем чемпионате? Наверное, Довбик и Буяльский. Отмечу, что Буяльский до Луческу и при Луческу – это два разных футболиста. Это можно было увидеть даже во время благотворительных матчей, особенно с Боруссией. Он очень сильно вырос, как футболист.

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Довбик – это мощь. Третье место СК Днепр-1 – это 75-80% заслуга Довбика. По уровню мастерства они переросли УПЛ. Но для таких игроков очень важно попасть в свое время и свою команду. Сейчас их время, а теперь нужно найти свою команду. Это можно увидеть на примере Довбика, в СК Днепр-1 был кураж, а в Динамо ему приходится сложнее. Для таких игроков нужны команды, играющие с позиции силы.

На мой взгляд, Буяльский точно смог бы заиграть в Ман Сити. По стилю игры он подходит команде Гвардиолы. Довбика тогда отправим в Ливерпуль. Артем пример чистого центрфорварда, который решает исходы матчей", – сказал Дулуб в интервью FanDay.

Напомним, Буяльский в сезоне 2021/22 сыграл за Динамо во всех турнирах 22 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативных передачи. Довбик в 18 поединках 14 раз огорчал соперников и еще 5 раз ассистировал партнерам, став лучшим бомбардиром чемпионата.

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