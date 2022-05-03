"Хто найбільше вразив у нинішньому чемпіонаті? Напевно, Довбик та Буяльський. Зазначу, що Буяльський до Луческу і за Луческа – це два різні футболісти. Це можна було побачити навіть під час благодійних матчів, особливо з Борусією. Він дуже виріс, як футболіст.

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Довбик – це міць. Третє місце СК Дніпро-1 – це 75-80% заслуга Довбика. За рівнем майстерності вони переросли УПЛ. Але для таких гравців дуже важливо потрапити у свій час і у свою команду. Зараз їхній час, а тепер треба знайти свою команду. Це можна побачити на прикладі Довбика, який у СК Дніпро-1 мав кураж, а в Динамо йому доводиться складніше. Для таких гравців потрібні команди, які грають з позиції сили.

На мій погляд, Буяльський точно міг би заграти в Манчестер Сіті. За стилем гри він підходить команді Гвардіоли. Довбика тоді відправимо до Ліверпуля. Артем є прикладом чистого центрфорварду, який вирішує результати матчів", – сказав Дулуб в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Буяльський у сезоні 2021/22 зіграв за Динамо у всіх турнірах 22 матчі, в яких забив 9 голів і віддав 2 результативні передачі. Довбик у 18 поєдинках 14 разів засмучував суперників і ще 5 разів асистував партнерам, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату.

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