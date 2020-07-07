Слідами Суареса: захисник Лаціо вкусив суперника під час матчу – курйозне відео

Захисник Лаціо Патріс Габаррон отримав курйозну червону картку в поєдинку 31-го туру Серії А проти Лечче.

Лечче сенсаційно переміг Лаціо в 31-му турі чемпіонату Італії та перервав програшну серію. Український півзахисник Євген Шахов на полі не з'явився, просидівши весь матч у запасі.

Вже в компенсований арбітром час трапився непересічний інцидент. Захисник "орлів" Патрік Габаррон щось не поділив із Джуліо Донаті в штрафному майданчику Лечче. Суперечка завершилася несподівано – іспанець не придумав нічого кращого, ніж вкусити опонента. Арбітр матчу показав Габаррону пряму червону картку – вочевидь, оборонець римлян отримає ще й додаткову дискваліфікацію.

Зауважимо, що свого часу подібними витівками відзначався Луїс Суарес. Форвард Барселони щонайменше тричі кусав суперників – у складі Аякса, Ліверпуля та збірної Уругваю.

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