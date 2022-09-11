Прорив Збройних сил України дозволив захопити в полон чималу кількість російських окупантів. Деякі з них вже висловили свою "підтримку" львівським Карпатам.

Фанати львівських Карпат, які відправились на фронт / фото: ФК Карпати Львів

Представник ультрас львівських Карпат на своїй сторінці у Facebook показав трьох захоплених росіян.

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Один з окупантів був змушений вимовити "Львів Карпати вперед" – український боєць якраз тримав у кадрі шолом з емблемою львівського клубу.

Зауважимо, що в лавах ЗСУ є чимало бійців, які до початку війни активно вболівали за українські клуби.

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