Полонений окупант "підтримав" Карпати Львів – відео чергового тріумфу ЗСУ
06:30 - Читать на русском
Прорив Збройних сил України дозволив захопити в полон чималу кількість російських окупантів. Деякі з них вже висловили свою "підтримку" львівським Карпатам.
Представник ультрас львівських Карпат на своїй сторінці у Facebook показав трьох захоплених росіян.
"Яремчук схуд на 6 кілограмів за перші тижні війни", – Руй Кошта
Один з окупантів був змушений вимовити "Львів Карпати вперед" – український боєць якраз тримав у кадрі шолом з емблемою львівського клубу.
Зауважимо, що в лавах ЗСУ є чимало бійців, які до початку війни активно вболівали за українські клуби.
"У бардачок поклали 10 тисяч доларів": збірна України ночувала в аеропорту, фатальний пенальті наосліп, образа на Штанге
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter