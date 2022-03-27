Племянник легендарного Алессандро Несты забил красивый гол за Лекко. Уже на второй минуте матча против Тренто он сместился с фланга в центр и пробил точно в "девятку". Лекко победил, хотя весь второй тайм играл в меньшинстве.

Этот гол стал первым для Джан Марко в Серии С. Он воспитывался в академиях Лацио и Ромы и пока не играл выше третьего итальянского дивизиона.

This strike by Alessandro Nesta’s nephew, Gian Marco in the Italian third division ?⁰⁰(via @ElevenSportsIT)⁰pic.twitter.com/OxBKckkMLX — B/R Football (@brfootball) March 27, 2022

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