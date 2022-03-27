Племянник Несты забил красивый гол в серии C
16:08 - Читати українською
Джан Марко Неста отметился первым голом в текущем чемпионате.
Племянник легендарного Алессандро Несты забил красивый гол за Лекко. Уже на второй минуте матча против Тренто он сместился с фланга в центр и пробил точно в "девятку". Лекко победил, хотя весь второй тайм играл в меньшинстве.
Этот гол стал первым для Джан Марко в Серии С. Он воспитывался в академиях Лацио и Ромы и пока не играл выше третьего итальянского дивизиона.
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