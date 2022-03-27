Племінник легендарного Алессандро Нести забив ефектний гол за Лекко. Вже на другій хвилині матчу проти Тренто він змістився з флангу в центр і пробив точнісінько в "дев'ятку". Лекко переміг, хоча весь другий тайм грав у меншості.

Цей гол став першим для Джан Марко в Серії С. Він виховувався в академіях Лаціо та Роми і поки що не грав вище третього італійського дивізіону.

This strike by Alessandro Nesta’s nephew, Gian Marco in the Italian third division ?⁰⁰(via @ElevenSportsIT)⁰pic.twitter.com/OxBKckkMLX — B/R Football (@brfootball) March 27, 2022

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