Вторая команда Кремня больше не будет выступать во Второй лиге. Причина банальна – согласно Регламенту в одной лиге не имеют права выступать две команды одного футбольного клуба.

Дружба дожала Скалу и взяла золото Второй лиги, ЮКСА и Звягель будут играть в плей-офф за выход в Первую лигу

А поскольку главная команда Кремня не сумела сохранить прописку в Первой лиге, заняв в итоге 8-е место в Группе выбывания, именно она теперь будет играть в третьем по силе дивизионе. Ее и пополнят лучшие из резервистов Кремня вместо тех игроков, которые решили трудоустроиться в других клубах.

К слову, Кремень-2 занял во Второй лиге последнюю строчку, набрав 6 очков (ВАСТ и вторая команда МФК Металлург снялись с соревнований еще раньше).

"Ще сам не розуміє, що трапилося": в УПЛ дебютував син Чечера – вищий за батька і народжений в особливий день