Платини назвал своего фаворита в гонке за "Золотой мяч" – очень неожиданный выбор

Экс-президент УЕФА Мишель Платини поддерживает своего соотечественника в номинации на "Золотой мяч".

"Золотой мяч" должен выиграть француз. Как минимум, я на это надеюсь!

Есть только один футболист, который выиграл и чемпионат мира, и Лигу чемпионов. Это Рафаэль Варан.

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Обычно спор идет между Месси и Роналду, но в этом году только один человек выиграл оба трофея – это Варан. Это отличный футболист. Я бы за него проголосовал.

Результат – единственная объективная вещь, все остальное субъективно. Можно иметь другую позицию: Гризманн, Мбаппе, Жиру, Льорис, Модрич. Но только Варан выиграл и то, и другое.

Давайте не будем забывать, что в 2006 году "Золотой мяч" достался защитнику – Фабио Каннаваро", – цитирует Платини издание RMC Sport.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча" состоится 3 декабря.

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