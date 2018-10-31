Платіні назвав свого фаворита у перегонах за "Золотий м'яч" – дуже несподіваний вибір

Екс-президент УЄФА Мішель Платіні підтримує свого співвітчизника у номінації на "Золотий м'яч".

"Золотий м'яч" повинен виграти француз. Як мінімум, я на це сподіваюся!

Є тільки один футболіст, який виграв і чемпіонат світу, і Лігу чемпіонів. Це Рафаель Варан.

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Зазвичай суперечка йде між Мессі і Роналду, але в цьому році тільки одна людина виграла обидва трофеї – це Варан. Це чудовий футболіст. Я б за нього проголосував.

Результат – єдина об'єктивна річ, все інше суб'єктивно. Можна мати іншу позицію: Грізманн, Мбаппе, Жиру, Льоріс, Модріч. Але тільки Варан виграв і те, і те.

Давайте не будемо забувати, що в 2006 році "Золотий м'яч" дістався захиснику – Фабіо Каннаваро", – цитує Платіні видання RMC Sport.

Нагадаємо, церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 3 грудня.

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