Пластун объяснил, почему Михайличенко стоит сменить Зарю на Андерлехт

Украинский защитник бельгийского Гента Игорь Пластун поделился мнением о возможном трансфере игрока Зари Богдана Михайличенко в Андерлехт.

"Я читал об этом. Андерлехт – большой клуб в Бельгии, один из самых популярных. Я не раз уже играл против них, понимаю, что это за команда, клуб. Для Михайличенко в его возрасте это был бы огромный шаг вперед.

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Возможно, Яремчук знает больше информации, они же динамовцы, они со школы, насколько я понимаю, знакомые. Но он ничего не говорил об Андерлехте. Не касались этой темы.

В Бельгии поиграть – это очень интересно. Если правильно развиваться, правильно относиться к футболу, можно сделать еще более серьезный шаг в карьере. Советовал бы ему, если есть реальные варианты, постараться нажать, посоветоваться с близкими и выбрать для себя хороший путь развития", – сказал Пластун в эфире Инстаграма ТК Футбол.

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