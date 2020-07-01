Пластун пояснив, чому Михайліченку варто змінити Зорю на Андерлехт

Український захисник бельгійського Гента Ігор Пластун поділився думкою про можливий трансфер гравця Зорі Богдана Михайліченка в Андерлехт.

"Я читав про це. Андерлехт – великий клуб у Бельгії, один з найпопулярніших. Я не раз вже грав проти них, розумію, що це за команда, клуб. Для Михайліченка у його віці це був би величезний крок вперед.

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Можливо, Яремчук знає більше інформації, вони ж динамівці, вони зі школи, наскільки я розумію, знайомі. Але він нічого не говорив про Андерлехт. Не порушували цю тему.

У Бельгії пограти – це дуже цікаво. Якщо правильно розвиватися, правильно ставитися до футболу, можна зробити ще більш серйозний крок у кар'єрі. Радив би йому, якщо є реальні варіанти, постаратися натиснути, порадитися з близькими і обрати для себе хороший шлях розвитку", – сказав Пластун в ефірі Інстаграму ТК Футбол.

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