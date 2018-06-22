Пластун: Мог перейти в Гент еще зимой

Украинский защитник Игорь Пластун рассказал детали своего перехода из Лудогорца в Гент.

"На самом деле, этот трансфер мог состоятся еще полгода назад. Гент уже давно делал попытки пригласить меня в свою команду. Зимой не срослось, но сейчас уже все получилось. Гент предложил Лудогорцу за меня определенную сумму, она устроила клуб, я также был готов сменить клуб и в итоге переход состоялся.

У меня был еще год контракта с болгарским клубом. Лудогорец хотел его продлить. Передо мной стоял выбор: либо остаться в Болгарии, или принять новый вызов. Решил, что после двух лет в Болгарии надо делать в футбольной карьере новый шаг, выходить из зоны комфорта и идти навстречу новым испытаниям. Уверен, что в чемпионате Бельгии у меня будет возможность для роста. Гент – это большой клуб, который часто играет в еврокубках и борется за высокие места. Выступать в таком клубе будет для меня большой честью. Хочется оправдать возложенные на меня надежды.

Это очень хорошо, что в Генте играет украинец. В Лудогорце я был единственным представителем нашей страны. Поэтому, уверен, в Бельгии в плане адаптации рядом с нашим земляком будет легче. Мы лично с Романом пока еще не знакомы, но он уже поздравил меня с переходом, общались по телефону", – рассказал футболист портала Команда 1.

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