Пюник наконец одержал победу в чемпионате Армении, обыграв в матче 16-го тура Ширак, а главными действующими лицами стали украинцы. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Армении 2020/21, 26-й тур

Ширак – Пюник – 0:2

Голы: Татарков, 57, Кожушко, 90+1

Первая половина прошла без голов, а вот во второй половине Пюник вышел вперед благодаря голу Никиты Татаркова, который после рикошета в падении добил мяч в ворота.

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А в конце игры подопечные Меликяна забили во второй раз. После розыгрыша углового, передачи Татаркова в штрафной и рикошета, Кожушко получил сферу и точно пробил под дальнюю штангу, установив окончательный счет.

Эта победа позволила Пюнику набрать 8 очков и подняться на 8 место (из возможных 9 позиций) и прервать серию без побед, которая насчитывала 10 поединков.

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