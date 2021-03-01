Пюнік нарешті здобув перемогу в чемпіонаті Вірменії, обігравши в матчі 16-го туру Ширак, а головними дійовими особами стали українці. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Вірменії 2020/21, 26-й тур

Ширак – Пюнік – 0:2

Голи: Татарков, 57, Кожушко, 90+1

Перша половина пройшла без голів, а от у другій половині Пюнік вийшов вперед завдяки голу Микити Татаркова, який після рикошету в падінні добив м'яч у ворота.

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А наприкінці гри підопічні Мелікяна забили вдруге. Після розіграшу кутового, передачі Татаркова в штрафний та рикошету, Кожушко отримав сферу та точно пробив під дальню стійку, встановивши остаточний рахунок.

Ця перемога дозволила Пюніку набрати 8 очок та піднятись на 8 місце (з можливих 9 позицій) і перервати серію без перемог, яка налічувала 10 поєдинків.

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