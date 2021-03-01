Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко продолжает удивлять фанатов и одноклубников. На этот раз наш легионер на тренировке продемонстрировал чудеса работы с мячом.

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Украинец, набивая сферу головой, раскрутил ее и долго не отпускал мяч, практически жонглируя им в воздухе. Видео эффектной выходки Манчестер Сити выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, подопечные Гвардиолы уверенно лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. Зинченко в текущем сезоне провел за "горожан" 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.

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