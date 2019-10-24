Пюэль назвал главное достоинство Александрии перед очным противостоянием в Лиге Европы

Главный тренер Сент-Этьена Клод Пюэль поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги Европы против Александрии.

"Это важный матч. Мы ко всем встречам подходим с целью победить. Неважно – чемпионат Франции или Лига Европы. В еврокубках мы немного опоздали, если учитывать набранные очки и игру. Мы должны прогрессировать и сохранять моральное состояние, которое держится в последние недели. Лига Европы в приоритете. Как и матчи в чемпионате. У нас все в приоритете.

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Александрия – боевая команда. У них есть коллектив, хороший настрой, много агрессии. Также у соперника есть хорошие игроки с индивидуальными качествами. Но, прежде всего, подчеркнул бы их характер. Они провели очень хороший поединок против Гента", – цитирует Пюэля пресс-служба Сент-Этьена.

Напомним, после двух туров группового этапа Лиги Европы 2019/20 обе команды являются аутсайдерами группы I, набрав по 1 очку. В предыдущем туре Александрия сыграла вничью с Гентом, а Сент-Этьен – с Вольфсбургом. Бельгийцы и немцы набрали по 4 пункта и возглавляют квартет.

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