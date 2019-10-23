Сент-Этьен – Александрия: прогноз на матч Лиги Европы

Сент-Этьен примет Александрию в третьем туре группового турнира Лиги Европы 2019/20. Какой прогноз на игру и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Матч Лиги Европы Сент-Этьен – Александрия состоится 24 октября во Франции на стадионе Жоффруа Гишар. Начало игры в 19:55 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Сент-Этьен – Александрия, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Французы подходит к игре явным фаворитом матча. Специалисты букмекерской конторы Марафон победу Сент-Этьена оценивают коэффициентом 1,48. Ничья считается серьезным успехом для Александрии – на нее принимают ставки с коэффициентом 4,60. А вот победа подопечных Шарана является наименее вероятным итогом встречи, ведь 3 очка гостей оцениваются в 7,50.

Напомним, после двух туров группового этапа Лиги Европы 2019/20 обе команды являются аутсайдерами группы I, набрав по 1 очку. В предыдущем туре Александрия сыграла вничью с Гентом, а Сент-Этьен – с Вольфсбургом. Бельгийцы и немцы набрали по 4 пункта и возглавляют квартет.

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