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Пюель назвав головну чесноту Олександрії перед очним протистоянням в Лізі Європи

00:11 69 Читать на русском
Пюель назвав головну чесноту Олександрії перед очним протистоянням в Лізі Європи
Клод Пюель / фото: Сент-Етьєн

Головний тренер Сент-Етьєна Клод Пюель поділився очікуваннями від матчу 3-го туру Ліги Європи проти Олександрії.

 

"Це важливий матч. Ми до всіх зустрічей підходимо з метою перемогти. Неважливо – чемпіонат Франції або Ліга Європи. У єврокубках ми трохи запізнилися, якщо враховувати набрані очки і гру. Ми повинні прогресувати і зберігати моральний стан, який тримається в останні тижні. Ліга Європи в пріоритеті. Як і матчі в чемпіонаті. У нас все в пріоритеті.

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Олександрія – бойова команда. У них є колектив, хороший настрій, багато агресії. Також у суперника є хороші гравці з індивідуальними якостями. Але, перш за все, підкреслив би їхній характер. Вони провели дуже хороший поєдинок проти Гента", – цитує Пюеля прес-служба Сент-Етьєна.

Нагадаємо, після двох турів групового етапу Ліги Європи 2019/20 обидві команди є аутсайдерами групи I, набравши по 1 очку. В попередньому турі Олександрія зіграла внічию з Гентом, а Сент-Етьєн – з Вольфсбургом. Бельгійці та німці набрали по 4 пункти та очолюють квартет.

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Теги
Олександрія Олександрія Сент-Етьєн Сент-Етьєн Ліга Європи Клод Пюель Клод Пюель Сент-Етьєн - Олександрія
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