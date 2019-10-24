Пюель назвав головну чесноту Олександрії перед очним протистоянням в Лізі Європи

Головний тренер Сент-Етьєна Клод Пюель поділився очікуваннями від матчу 3-го туру Ліги Європи проти Олександрії.

"Це важливий матч. Ми до всіх зустрічей підходимо з метою перемогти. Неважливо – чемпіонат Франції або Ліга Європи. У єврокубках ми трохи запізнилися, якщо враховувати набрані очки і гру. Ми повинні прогресувати і зберігати моральний стан, який тримається в останні тижні. Ліга Європи в пріоритеті. Як і матчі в чемпіонаті. У нас все в пріоритеті.

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Олександрія – бойова команда. У них є колектив, хороший настрій, багато агресії. Також у суперника є хороші гравці з індивідуальними якостями. Але, перш за все, підкреслив би їхній характер. Вони провели дуже хороший поєдинок проти Гента", – цитує Пюеля прес-служба Сент-Етьєна.

Нагадаємо, після двох турів групового етапу Ліги Європи 2019/20 обидві команди є аутсайдерами групи I, набравши по 1 очку. В попередньому турі Олександрія зіграла внічию з Гентом, а Сент-Етьєн – з Вольфсбургом. Бельгійці та німці набрали по 4 пункти та очолюють квартет.

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