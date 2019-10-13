Пйонтек может переехать в Англию из-за кризиса в Милане – стал известен новый претендент на поляка

Нападающий итальянского Милана Кшиштоф Пйонтек может уже зимой переехать на Туманный Альбион.

В услугах польского форварда заинтересован Манчестер Юнайтед, информирует The Telegraph.

Пйонтек может покинуть Милан уже зимой

"Красные дьяволы" готовы сделать первое предложение по трансферу за 24-летнего поляка в размере 40 млн евро, а в случае, если "россонери" эта сумма не устроит, увеличить ее еще на 10 млн.

Ожидается, что сам Пйонтек, которого итальянские СМИ ранее сватали в Барселону, не прочь перейти в МЮ, ведь он разочарован результатами и туманным будущим команды.

Напомним, Милан находится на 12-м месте в турнирной таблице Серии А. Недавно "красно-черные" сменили главного тренера – Марко Джампаоло покинул клуб, а на его место пришел Стефано Пиоли.

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