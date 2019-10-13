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Пйонтек може переїхати в Англію через кризу в Мілані – став відомий новий претендент на поляка

14:24 208 Читать на русском
Пйонтек може переїхати в Англію через кризу в Мілані – став відомий новий претендент на поляка
Кшиштоф Пйонтек / ФІФА

Нападник італійського Мілана Кшиштоф Пйонтек може вже взимку переїхати на Туманний Альбіон.

У послугах польського форварда зацікавлений Манчестер Юнайтед, інформує The Telegraph.

Пйонтек може покинути Мілан вже взимку

"Червоні дияволи" готові зробити першу пропозицію щодо трансферу за 24-річного поляка у розмірі 40 мільйонів євро, а у разі, якщо "россонері" ця сума не влаштує, збільшити її ще на 10 млн.

Очікується, що сам Пйонтек, якого італійські ЗМІ раніше сватали у Барселону, не проти перейти в МЮ, адже він розчарований результатами та туманним майбутнім команди.

Нагадаємо, Мілан перебуває на 12-му місці в турнірній таблиці Серії А. Нещодавно "червоно-чорні" змінили головного тренера – Марко Джампаоло покинув клуб, а на його місце прийшов Стефано Піолі.

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Теги
Мілан Мілан Італія Трансфери Манчестер Юнайтед Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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