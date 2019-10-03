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Пйонтек может покинуть Милан уже зимой

18:50 196 Читати українською
Пйонтек может покинуть Милан уже зимой
Кшиштоф Пйонтек / Reuters

Нападающий Милана Кшиштоф Пйонтек рассматривает вариант со сменой клуба во время ближайшего трансферного окна.

Миланский клуб может потерять своего звездного форварда зимой, информирует Gazzetta dello Sport.

Милан страдает от споров руководства клуба относительно будущего Джампаоло

Пйонтек не в восторге от методов работы нового тренера команды Марко Джампаоло. Поляк убежден, что именно изменение модели игры стало причиной резкого спада его результативности. Если Джампаоло продолжит свою работу с "россонери", то 24-летний страйкер будет серьезно рассматривать предложения других клубов в январе 2020-го.

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Напомним, в прошлом сезоне Пйонтек занял третье место в списке лучших бомбардиров серии А – игрок сборной Польши отметился 22 голами.

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Теги
Италия Трансферы Милан Милан Марко Джампаоло Марко Джампаоло Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек
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