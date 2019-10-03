Пйонтек может покинуть Милан уже зимой

Нападающий Милана Кшиштоф Пйонтек рассматривает вариант со сменой клуба во время ближайшего трансферного окна.

Миланский клуб может потерять своего звездного форварда зимой, информирует Gazzetta dello Sport.

Милан страдает от споров руководства клуба относительно будущего Джампаоло

Пйонтек не в восторге от методов работы нового тренера команды Марко Джампаоло. Поляк убежден, что именно изменение модели игры стало причиной резкого спада его результативности. Если Джампаоло продолжит свою работу с "россонери", то 24-летний страйкер будет серьезно рассматривать предложения других клубов в январе 2020-го.

Шевченко согласился возглавить Милан при одном условии, – итальянский журналист

Напомним, в прошлом сезоне Пйонтек занял третье место в списке лучших бомбардиров серии А – игрок сборной Польши отметился 22 голами.

