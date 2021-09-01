Пятов в восторге от работы с новым тренерским штабом сборной Украины
11:15 - Читати українською
Капитан сборной Украины Андрей Пятов оценил работу нового тренера вратарей "сине-желтых" Вячеслава Кернозенко.
"Я с удовольствием слушаю его, учусь у него, мне интересно с ним работать. С каждым тренером ты берешь для себя что-то новое, и все на вчерашней тренировке было для меня новым.
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Я рад, что у меня есть возможность поработать с этим специалистом", – заявил Пятов в эфире ТК Футбол.
Напомним, в лагере сборной Украины сейчас находятся трое голкиперов – Андрей Пятов, Денис Бойко и представитель Ворсклы Дмитрий Ризнык.
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