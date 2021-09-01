"Я с удовольствием слушаю его, учусь у него, мне интересно с ним работать. С каждым тренером ты берешь для себя что-то новое, и все на вчерашней тренировке было для меня новым.

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Я рад, что у меня есть возможность поработать с этим специалистом", – заявил Пятов в эфире ТК Футбол.

Напомним, в лагере сборной Украины сейчас находятся трое голкиперов – Андрей Пятов, Денис Бойко и представитель Ворсклы Дмитрий Ризнык.

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