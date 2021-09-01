Пятов у захваті від роботи з новим тренерським штабом збірної України
11:15 - Читать на русском
Капітан збірної України Андрій Пятов оцінив роботу нового тренера воротарів "синьо-жовтих" В'ячеслава Кернозенка.
"Я із задоволенням слухаю його, вчуся у нього, мені цікаво з ним працювати. З кожним тренером ти береш для себе щось нове, і все вчорашнє тренування було для мене новим.
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Я радий, що у мене є можливість попрацювати з цим фахівцем", – заявив Пятов в ефірі ТК Футбол.
Нагадаємо, у таборі збірної України наразі перебувають троє голкіперів – Андрій Пятов, Денис Бойко та представник Ворскли Дмитро Різник.
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