"Я із задоволенням слухаю його, вчуся у нього, мені цікаво з ним працювати. З кожним тренером ти береш для себе щось нове, і все вчорашнє тренування було для мене новим.

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Я радий, що у мене є можливість попрацювати з цим фахівцем", – заявив Пятов в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, у таборі збірної України наразі перебувають троє голкіперів – Андрій Пятов, Денис Бойко та представник Ворскли Дмитро Різник.

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