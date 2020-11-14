Андрей Пятов пропустил дважды в первом тайме поединка между Германией и Украиной. Первый гол на счету Сане, второй забил Вернер.

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Как сообщает Артур Валерко в своем Twitter, именно мяч форварда Челси стал для кипера сборной 77-м пропущенным в матчах за "сине-желтых". По этому показателю Пятов опередил Александра Шовковского и стал абсолютным рекордсменом сборной Украины.

К слову, матч с немцами в 5-м туре ЛН стал для Андрея 97-м в футболке главной команды страны.

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