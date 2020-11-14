Два игрока "сине-желтых" записали в свой актив еще по одному матчу за главную команду Украины.

Александр Зинченко и Николай Матвиенко вышли в старте на матч 5-го тура Лиги наций между Украиной и Германией.

Германия – Украина: Конопля дебютирует за национальную команду в официальных поединках

Универсал из Манчестер Сити проводит 35 поединок в футболке главной команды. В активе защитника Шахтера, включая эту встречу, теперь 30 матчей за "сине-желтых". Это своеобразный юбилей для обоих игроков.

Заметим, перед этим поединком Германия и Украина разделяли второе и третье места в группе A4, имея по 6 очков.

Німецький футбол народжувався у муках: "зрадники батьківщини" грали босоніж на пасовищах, смітниках, біля кладовищ