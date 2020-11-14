Андрій Пятов пропустив двічі у першому таймі поєдинку між Німеччиною та Україною. Перший гол на рахунку Сане, другий забив Вернер.

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Як повідомляє Артур Валерко у своєму Twitter, саме м'яч форварда Челсі став для кіпера збірної 77-м пропущеним у матчах за "синьо-жовтих". За цим показником Пятов випередив Олександра Шовковського та став абсолютним рекордсменом збірної України.

До слова, матч з німцями у 5-му турі ЛН став для Андрія 97-м у футболці головної команди країни.

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