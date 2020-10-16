Напомним, Тарас Степаненко и Андрей Пятов первым и в Шахтере получили положительные результаты ПЦР-тестуванння еще после матча с Десной, который состоялся 4 октября.

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"Приступаю к тренировкам через несколько дней. У меня отличная новость – полностью здоров, и тест показал отрицательный результат. Очень соскучился по команде, по работе, по атмосфере матчей и уже готов к возвращению на поле. Увидимся совсем скоро", – написал Пятов на своей странице в Инстаграм.

К слову, Пятов в нынешнем сезоне провел за Шахтер в УПЛ только 2 поединка. Против Олимпика (2:0) голкипер оставил свои ворота "сухими", а в матче с Десной (2:2) пропустил 2 гола.

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