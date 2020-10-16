"Больные ребята? Первое, что они должны сделать, – сдать отрицательный тест, чтобы вернуться. Находящиеся дома в разных кондициях: некоторые переносят болезнь без симптомов, некоторые – с симптомами, а некоторые, может быть, даже без симптомов, но у них есть какая-то проблема и они не могут делать, что нужно.

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С нами ребята работают одним образом, остальные также получают средние нагрузки, а есть те, кто, к сожалению, сегодня не может тренироваться, потому что состояние здоровья не позволяет. Сейчас мы плывем на таком корабле. Из первой команды у нас 13 игроков, чтобы подходить к матчам чемпионата и Лиги чемпионов, несколько футболистов из дубля. Рассчитываем только на тех, кто находится с нами. На других смотрим, но на данный момент немного по-другому.

Желаем им скорейшего выздоровления и надеемся, что они вернутся как можно быстрее, – тогда мы сможем их взять. Сейчас же команда разбита на несколько групп", – сказал Луиш Каштру в коментарии Shakhtar News.

Заметим, уже 17 октября "горняки" будут принимать Львов, начало встречи в 17:00. А 21-го числа на Шахтер ждет первый серьезный экзамен в Лиге чемпионов против Реала на выезде.

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