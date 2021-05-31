Вратарь "горняков" Андрей Пятов продлил соглашение с Шахтером, сообщает официальный сайт "горняков".

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36-летний ветеран будет выступать за донецкий клуб еще два года – до конца сезона 2022/23.

Напомним, Пятов выступает за Шахтер с лета 2007 года. За 14 сезонов вместе с "горняками" завоевал 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 8 Кубков и 7 Суперкубков Украины. В общем провел в "оранжево-черной" футболке 468 матчей, что является третьим результатом в истории команды (больше только у Дарио Срны и Михаила Соколовского).

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