Всякое может быть. Посмотрим еще. Я уже надоел с одним и тем же ответом по Пятову – мы сделали ему предложение, он думает.

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Но что-то долго думает, затянулись его раздумья по поводу того, хочет он остаться в Шахтере или нет. Андрею надо как можно быстрее принять финальное решение и определиться", – сказал Палкин в комментарии Shakhtar News.

Напомним, 37-летний кипер в сезоне 2020/21 полностью проиграл конкуренцию молодому Анатолию Трубину, проведя за Шахтер лишь 7 матчей (в одном отстоял на ноль, в остальных шести пропустил 12 голов). Контракт Пятова с "горняками" истекает 30 июня 2021 года.

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