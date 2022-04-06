"Уникальная футболка Диды после победного сезона Лиги чемпионов 2006/07 годов. Это футболка из моей личной коллекции, которую я собирал 15 лет. Чтобы приблизить нашу победу, вместе с Андреем Шевченко мы запускаем аукцион футболки, в которой Дида играл в победном сезоне для Милана.

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Я лично получил его от Нельсона, когда наши команды встретились в следующем сезоне. Эта футболка стала украшением и гордостью моей коллекции. Но сегодня я хочу выставить ее на аукцион, средства с которого будут направлены на нужды украинцев, вынужденных покинуть свои дома. Как и прежде, я буду рассказывать о том, кому мы помогли этим аукционом", – поделился Пятов в своем Instagram.

Напомним, начался 42-й день наступления россиян на Украину. Оккупантов прогнали с северного направления, а мир с ужасом увидел последствия "русского мира" в Буче, Ирпене и других городах Киевской области.

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