Славия начала продажу уникальной экипировки, сообщает официальный сайт пражан. Чешский клуб устроил аукцион, на котором выставил форму с надписью "We stand with Ukraine".

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Именно в них 11 футболистов вышли на стыковой матч Лиги конференций против Фенербахче 24 февраля – в день, когда Россия полномасштабно ворвалась в Украину. На футболках игроки чешского клуба оставили свои автографы. Также на аукцион выставлена ​​кепка главного тренера Славии Индржиха Трпишовски.

Все заработанные средства пойдут на помощь Украине и будут распределены между несколькими проектами, в частности, на поддержку более сотни беженцев, которых Славия разместила у себя. Кроме того, участник аукциона, который заплатит самую большую сумму, попадет в VIP-ложу на один из весенних матчей Славии и получит именную игровую форму. Поучаствовать в аукционе можно по ссылке.

Напомним, за Славию выступают два украинца – защитники Тарас Качараба и Максим Таловеров.

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