"Унікальна футболка Діди після переможного сезону Ліги чемпіонів 2006/07 років. Це футболка з моєї особистої колекції, яку я збирав 15 років. Щоб наблизити нашу перемогу, разом з Андрієм Шевченком ми запускаємо аукціон футболки, в якій Діда грав у переможному сезоні для Мілана.

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Я особисто отримав її від Нельсона, коли наші команди зустрілися в наступному сезоні. Ця футболка стала прикрасою та гордістю моєї колекції. Але сьогодні я хочу виставити її на аукціон, кошти з якого будуть спрямовані на потреби українців, вимушених покинути свої домівки. Як і до цього, я розповідатиму про те, кому ми допомогли цим аукціоном", – поділився Пятов у своєму Instagram.

Нагадаємо, розпочався 42-й день наступу росіян на Україну. Окупантів прогнали з північного напрямку, а світ з жахом побачив наслідки "русского міра" у Бучі, Ірпені та інших містах Київської області.

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