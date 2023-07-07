Легендарний воротар Шахтаря Андрій Пятов увійшов до тренерського штабу Патріка ван Леувена, повідомляє Центр новин.

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За інформацією джерела, 39-річний голкіпер мав пропозицію від одного з клубів УПЛ, але вирішив завершити ігрову кар'єру і зосередитись на роботі тренера. Українець разом з Деннісом Гентенаром буде тренувати воротарів. Напередодні він уже дебютував у новій якості на зборах в Нідерландах.

До слова, Пятов поки немає відповідної тренерської ліцензії, яка дозволяє йому працювати асистентом головного тренера. Нещодавно він отримав диплом категорії В – його вистачає лише для роботи помічником наставника у командах Першої та Другої ліг, а також у аматорському чемпіонаті.

Нагадаємо, раніше Сергій Палкін повідомив, що Пятов не продовжив контракт з Шахтарем, а товариський матч з Тоттенхемом стане прощальним для ветерана.

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