Пятов оценил перспективы молодых украинцев в Шахтере

Голкипер Шахтера Андрей Пятов убежден, что все игроки команды, независимо от возраста и гражданства, имеют равные шансы на попадание в состав.

"У всех шансы одинаковы. Должны доказывать. Все равно молодежь есть. В последнее время и Бондарь, и Сикан в обойме. Они получают игровую практику, хотя и не очень много. Бондарь точно в последние полгода получает время, хотя можно и больше. Он заслужил – он имеет.

"Матвиенко выберет киевский Арсенал", – Коноплянка остроумно прокомментировал интерес клубов АПЛ к защитнику Шахтера

А молодым – пожалуйста, доказывайте. Тренер не в ущерб себе действует. Если человек действительно будет сильнее, целеустремленнее – у нее будут все шансы", – сказал Пятов в эфире программы Футбольный формат.

Отметим, что в первой части сезона Бондарь сыграл 7 матчей за "горняков" в УПЛ и забил 1 гол. Сикан провел 3 матча в УПЛ и 1 в Лиге чемпионов, результативными действиями не отличался.

Арсенал накинув оком на Матвієнка: мотиви Артети, реакція фанів і великий шанс для українця, який не повинен чекати Євро