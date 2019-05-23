Пятов объяснил, почему в Классическом не хватало эмоций

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал очередное чемпионство донетчан в рамках украинской Премьер-лиги.

"Помню все девять своих чемпионств. Мы чемпионами стали в Запорожье, поэтому с Динамо играли уже не на таких эмоциях. Но я счастлив.

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Каждая медаль висит у меня дома, дети смотрят на них, расспрашивают. У каждой дочери есть по медали, даже по две. Это история. Я в Шахтере уже более десяти лет, и я знаю нашу силу. Я неоднократно говорил, что Шахтер доказывает свой статус, что он номер один", – цитирует Пятова Footballua.tv.

К слову, Шахтер и Динамо накануне сыграли вничью 1:1 в 30-м туре УПЛ. Голами отметились Тете и Виктор Цыганков соответственно.

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