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Пятов пояснив, чому в Класичному бракувало емоцій

23 травня 17:49 293 Читать на русском
Пятов пояснив, чому в Класичному бракувало емоцій
Андрій Пятов / фото О. Осипова

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов прокоментував чергове чемпіонство донеччан у рамках української Прем'єр-ліги.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Віктор Циганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Віктор Циганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"Пам'ятаю усі дев'ять своїх чемпіонств. Ми чемпіонами стали в Запоріжжі, тому з Динамо грали вже не на таких емоціях. Але я щасливий.

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Кожна медаль висить у мене вдома, мої діти дивляться на них, розпитують. У кожної доньки є по медалі, навіть по дві. Це історія. Я у Шахтарі вже більше десяти років, і я знаю нашу силу. Я неодноразово казав, що Шахтар доводить свій статус, що він номер один", – цитує Пятова Footballua.tv.

До слова, Шахтар і Динамо напередодні зіграли внічию 1:1 у 30-му турі УПЛ. Голами відзначилися Тете та Віктор Циганков відповідно.

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Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо
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