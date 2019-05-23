Пятов пояснив, чому в Класичному бракувало емоцій

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов прокоментував чергове чемпіонство донеччан у рамках української Прем'єр-ліги.

"Пам'ятаю усі дев'ять своїх чемпіонств. Ми чемпіонами стали в Запоріжжі, тому з Динамо грали вже не на таких емоціях. Але я щасливий.

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Кожна медаль висить у мене вдома, мої діти дивляться на них, розпитують. У кожної доньки є по медалі, навіть по дві. Це історія. Я у Шахтарі вже більше десяти років, і я знаю нашу силу. Я неодноразово казав, що Шахтар доводить свій статус, що він номер один", – цитує Пятова Footballua.tv.

До слова, Шахтар і Динамо напередодні зіграли внічию 1:1 у 30-му турі УПЛ. Голами відзначилися Тете та Віктор Циганков відповідно.

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